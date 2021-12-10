Lübnan'ın Sur Sehri yakınlarındaki Al-Burj Shemali mülteci kampında peş peşe patlama meydana geldi.
Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmezken bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralının yakındaki hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, bir mühimmat deposunun patladığı ve olayda ölü ve yaralıların olduğunu doğruladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.
Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Dünya › Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı - Son Dakika Dünya