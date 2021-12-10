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Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı - Son Dakika

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı

10.12.2021 23:14

Lübnan'ın güneyindeki yer alan Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampı yakınlarında peş peşe patlamalar meydana geldi. Olayda, çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor.

Lübnan'ın Sur Sehri yakınlarındaki Al-Burj Shemali mülteci kampında peş peşe patlama meydana geldi.

YARALILAR VAR

Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmezken bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralının yakındaki hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama meydana geldi

MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA İDDİASI

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, bir mühimmat deposunun patladığı ve olayda ölü ve yaralıların olduğunu doğruladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama meydana geldi

GÜVENLİK KORDONU OLUŞTURULDU

Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama meydana geldi

KAMP 1955'TE KURULMUŞTU

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı

Mülteci, Patlama, Lübnan, Sur, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı - Son Dakika Dünya


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