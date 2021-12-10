Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı

Lübnan'ın Sur Sehri yakınlarındaki Al-Burj Shemali mülteci kampında peş peşe patlama meydana geldi.

YARALILAR VAR

Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmezken bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralının yakındaki hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA İDDİASI

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, bir mühimmat deposunun patladığı ve olayda ölü ve yaralıların olduğunu doğruladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.

GÜVENLİK KORDONU OLUŞTURULDU

Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

KAMP 1955'TE KURULMUŞTU

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.