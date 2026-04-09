Lübnan\'da İsrail Saldırısında 303 Ölü

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün ülke genelinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 303'e ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda 303 kişinin hayatını kaybettiği, 1150 kişinin yaralandığı belirtildi. Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.
