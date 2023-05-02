Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı - Son Dakika
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Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı

02.05.2023 13:40

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla Beyrut yönetiminin Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermeye başladığını açıklamıştı. Ülkedeki 1.5 milyon Suriyeliyi iç savaşın sona ermesinin ardından ülkelerine yollamaya başlayan Lübnan hükümeti ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ülkelerine dönmemek için direnen Suriyelilerin çıkardığı isyanı Lübnan ordusu güçlükle bastırdı.

Dünyada kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçtiğimiz yılın son aylarında yaptığı açıklamayla sayıları 1.5 milyonu bulan Suriyelileri ülkelerine göndermeye başlayacaklarını duyurmuştu.

EKONOMİK KRİZ VE SUÇ ORANLARI TIRMANDI

6 milyon nüfuslu Lübnan'da artan ekonomik kriz ve suç oranlarının ardından düğmeye basan hükümet geçtiğimiz günlerde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

İSYAN ORDU TARAFINDAN GÜÇLÜKLE BASTIRILDI

Lübnan hükümetinin başlattığı girişime karşı çıkan binlerce Suriyeli vatanına dönmemek için direniş gösterdi. Ordunun güç kullanarak ülkelerine göndermek istediği Suriyeliler isyan çıkarırken, girişim Lübnan ordusu tarafından güçlükle bastırıldı.

YORUMLAR (10)
  • alos : BİZDEN AZ KALDI SİZDEN ÇOK VAR BİRDE SİZİ ÇOK SEVEN YÖNETİCİLERİMİZ VAR, TÜRKDEN DAHA DEĞERLİSİNİZ. BİZİMKİLER YERLİ VE MİLLİ AMA ECNEBİLERİN MARKETİNDEN YER İÇER ECNEBİLERİN MARKASINDAN GİYİNİRLER, DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNÜDE AMERİGAYA YAPARLAR. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Arap baharı BOP ,çiçek açmaya devam ediyor ..daha ne çiçekler açıcak hele hepberaber göreceğiz. Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
  • ufuk kalkan: Din kardeşlerim Türkiye'ye gelin Cevap Yaz 10 18 Yayından Kaldır
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Lübnan'ın ülkelerine göndermek istediği Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı Lübnan'ın ülkelerine göndermek istediği Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı

Mişel Avn, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı - Son Dakika
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