Dünyada kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçtiğimiz yılın son aylarında yaptığı açıklamayla sayıları 1.5 milyonu bulan Suriyelileri ülkelerine göndermeye başlayacaklarını duyurmuştu.
6 milyon nüfuslu Lübnan'da artan ekonomik kriz ve suç oranlarının ardından düğmeye basan hükümet geçtiğimiz günlerde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Lübnan hükümetinin başlattığı girişime karşı çıkan binlerce Suriyeli vatanına dönmemek için direniş gösterdi. Ordunun güç kullanarak ülkelerine göndermek istediği Suriyeliler isyan çıkarırken, girişim Lübnan ordusu tarafından güçlükle bastırıldı.
Son Dakika › Dünya › Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı - Son Dakika