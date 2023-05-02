Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı

alos :

BİZDEN AZ KALDI SİZDEN ÇOK VAR BİRDE SİZİ ÇOK SEVEN YÖNETİCİLERİMİZ VAR, TÜRKDEN DAHA DEĞERLİSİNİZ. BİZİMKİLER YERLİ VE MİLLİ AMA ECNEBİLERİN MARKETİNDEN YER İÇER ECNEBİLERİN MARKASINDAN GİYİNİRLER, DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNÜDE AMERİGAYA YAPARLAR.