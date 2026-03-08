Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 394 - Son Dakika
08.03.2026 14:50
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölü sayısının 394'e, yaralı sayısının 1130'a çıktığını açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü hava ve deniz saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA

