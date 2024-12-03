Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib\'den Ateşkes Açıklaması

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LÜBNAN Dışişleri Bakanı Buhabib, ülkesinin İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması konusunda sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesinin İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması konusunda sorumluluklarını yerine getireceğini belirterek, 'istikrar ve sürdürülebilir barışın tüm Lübnan topraklarındaki İsrail işgaline son vermekle' sağlanabileceğini belirtti.

Buhabib ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.