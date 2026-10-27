Lula\'nın Ordusu WhatsApp kanalı 10,8 milyon takipçiye ulaştı, dönüşte rolü tartışılıyor

Luiz Inácio Lula da Silva'nın yeniden seçilme kampanyasını desteklemek amacıyla oluşturulan bir WhatsApp kanalı, Brezilya siyasetinin yakın dönemindeki en beklenmedik geri dönüşlerinden birinin gerçekleşmesinde rol sahibi olmuşa benziyor.Brezilya'nın solcu devlet başkanı, sağcı rakibi Flávio Bolsonaro'nun gerisindeydi, ancak yalnızca üç hafta içinde yarışı tersine çevirmeyi başardı.Pek çok kişinin Lula'nın sonucu değiştirebileceğinden şüphe duyduğu bir dönemde, Lula'nın Ordusu adlı bir WhatsApp kanalı ortaya çıktı ve hızla 10,8 milyon takipçiye ulaştı. Milletvekili André Janones tarafından yönetilen bu girişim, destekçileri video paylaşmaya, etiketleri (hashtag) yaygınlaştırmaya ve yeni seçmenler kazanmaya teşvik etti.İki tur arasındaki dönemdeki hızlı büyümesi özellikle dikkat çekiciydi çünkü Brezilya siyasetindeki uzun süredir devam eden bir dengesizliği tersine çevirmiş gibi görünüyordu.Yıllardır, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile aynı çizgide olan muhafazakarların, özellikle WhatsApp ve Telegram gibi platformlarda çevrimiçi siyasi mobilizasyona hakim olduğu düşünülüyordu.Lula'nın Ordusu'nun ortaya çıkışı, birçok destekçiyi Brezilya solunun sonunda dijital alanda rekabet etmenin bir yolunu bulduğuna ikna etti. Bu değişim özellikle önemliydi çünkü sosyal medya, Jair Bolsonaro'nun 2018'deki seçim zaferinden bu yana Brezilya siyasetinde merkezi bir rol oynuyor ve WhatsApp ağları siyasi kampanyaların belirleyici unsurlarından biri olarak görülüyordu.Lula'nın Ordusu mesajları, takipçilerin arkadaşları ve aile üyeleriyle paylaşmaları için genellikle hazır şablonlar içeriyordu. Bunların her biri, Lula'nın sosyal medyadaki görünürlüğünü artırmayı amaçlayan belirli bir görevi destekçilere veriyordu.Janones sık sık "askerlerine", son kampanya videosunu "patlatmaları" ya da yeni bir etiketin "yükselişe geçmesine" yardımcı olmaları talimatını veriyordu."Arkadaşlar, acil!", "Henüz uyumayın", "Görev tamamlanmadan yemek yok!" ve "Terhis edilmeden önce size vereceğim bir görev daha var" ifadeleri verilen talimatlardan bazılarıydı.Seçim arifesinde milletvekili ayrıca, anketlerin hala Bolsonaro'nun kazanacağını göstermesine rağmen, "geri dönüş canlı yayını" olarak adlandırılan 24 saatlik bir canlı yayın etkinliği düzenledi.Bu taktik işe yaradı. İşçi Partisi içindeki bazı isimlerin, Janones'in sosyal medyadaki sıklıkla çatışmacı üslubunun Lula için yansıtmayı umdukları daha ılımlı imajı zedeleyebileceği yönündeki endişelerine rağmen başarılı oldu.Lula, zafer konuşmasında Janones'ten "Generalimiz" diye söz etti ve kendisine "her gün birliklerimizin moralini yükselttiği" için teşekkür etti.Sosyal medyanın rolü

Çevrimiçi siyasi kampanyaların seçim sonuçları üzerindeki etkisini ölçmek ise her zaman zordur.Lula'nın müttefikleri, Lula'nın Ordusu'nun geri dönüşe ivme kazandırmaya yardımcı olduğunu söylese de siyaset bilimciler WhatsApp operasyonunun doğrudan kaç oyu etkilediğini, hatta etkileyip etkilemediğini belirlemenin imkansız olduğu uyarısında bulunuyor. Siyaset bilimci Denilde Holzhacker, Lula'nın geri dönüşünde kampanya stratejisindeki değişimin kilit rol oynadığını savunuyor.Holzhacker'a göre İşçi Partisi adayı, yalnızca çevrimiçi etkileşime dayanmak yerine, dijital kampanyayı sahadaki taban mobilizasyonuyla birleştirmeyi başardı.Holzhacker, kampanyanın yerel çalışmaları yoğunlaştırdığını ve mesajlarını uyarladığını, Bolsonaro'nun olası bir zaferini sosyal programlarda yapılabilecek değişiklikler ve hak kayıplarıyla ilişkilendirdiğini söylüyor."Lula'nın kendi zayıflığını fark edip tarzını tamamen değiştirmiş olması onun hanesine yazılması gereken bir başarıydı. ve Janones, Brezilya solu için düşünülemez görünen bir şeyi başardı: sosyal medyaya hakim olmayı."Buna karşılık Holzhacker, Flávio Bolsonaro'nun ikinci tura zaferinden aşırı emin bir şekilde girdiğini ve mesajını destekçilerine aynı ölçüde etkili biçimde ulaştıramadığını savunuyor.

Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Mayra Goulart da Lula'nın geri dönüşünü yalnızca sosyal medyaya bağlama konusunda temkinli olunması gerektiğini söylüyor: "Bu, sosyal medya ile sokak düzeyindeki mobilizasyonun bir birleşimiydi. Fiziksel dünya, sandığa gitmeme oranını azaltabilecek ve kararsız seçmenleri ikna edebilecek bir mobilizasyon biçimine olanak sağladı."Ona göre Lula'nın destekçileri, çevrimiçi coşkuyu gerçek dünyadaki siyasi katılıma dönüştürmeyi başardı.Goulart, "Lula'nın zaferine bağlı olanlar, insanları bir araya getirmek ve onları oy vermeye ikna etmek için çalıştı" diyor.Bu çabanın yalnızca katılımı artırmaya yardımcı olmadığını, aynı zamanda Lula'nın bir sonraki yönetimi için de değerli olabileceğini savunuyor: "Bu kolektif çabanın önemli bir öğrenme deneyimi olduğuna ve önünde hala birçok mücadele başlığı bulunan bir hükümet için değerli olacağına inanıyorum. Bu çaba yalnızca sandığa gitmeme oranını azaltmakla kalmadı, aynı zamanda önemli sayıda kararsız seçmeni de ikna etti."Lula da geri dönüşünün arkasındaki bu seferberliğin, önümüzdeki yıllarda ülkeyi yönetme biçimini şekillendirebileceğini ima etti.Zafer konuşmasında, seçimlerin kendisine birçok ders verdiğini söyledi ve Brezilya'nın yönetilme biçimini değiştirme sözü verdi."İnsanlara karar alma süreçlerinde daha fazla söz hakkı vereceğiz ve dijital iletişim hükümetimde çok daha büyük bir rol oynayacak."