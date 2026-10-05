Macaristan Başbakanı Magyar, eylülde bütçe açığının 210 milyar forint azaldığını açıkladı

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, eylül ayında merkezi bütçe açığının geçen yılın aynı dönemine göre 210 milyar forint daha düşük gerçekleştiğini belirterek, son dört aylık dönemde bütçe dengesinin 1,2 trilyon forint iyileştiğini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylül ayında, merkezi bütçe açığı bir yıl öncesine göre 210 milyar forint daha düşüktü. Dört aylık dönemde, bütçe dengesi gereksiz ve aşırı fiyatlı harcamaların kısılmasıyla bin 200 milyar forint iyileşti" ifadelerini kullandı.