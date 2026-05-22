Macaristan'da Petrokimya Tesisinde Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan'da Petrokimya Tesisinde Patlama

Macaristan\'da Petrokimya Tesisinde Patlama
22.05.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiszaujvaros'taki patlamada 1 ölü, 8 yaralı; yangın kontrol altına alındı.

MACARİSTAN'ın Tiszaujvaros kentinde bulunan bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Macaristan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Tiszaujvaros kentinde faaliyet gösteren petrol ve gaz şirketi MOL'e ait petrokimya üssünde bir patlama yaşandı. Olayın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 08.47'de, 'Olefin-1' tesisinin yeniden başlatılmaya hazırlandığı sırada meydana geldiğini doğruladı. Bakan Kapitany, kazada en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu yanık tedavisi gören yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve helikopterle Debrecen'deki bir hastaneye sevk edildiğini, diğer 7 kişinin ise hafif yaralandığını aktardı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar da sanal medya üzerinden bir taziye mesajı yayımlayarak, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Başbakan Magyar, MOL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zsolt Hernadi ile Bakan Kapitany'nin olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktığını ifade etti.

ÇEVRESEL TEHDİT BULUNMUYOR

Olayın ardından Tiszaujvaros Belediye Başkanı Gyorgy Fulop, kamuoyunda oluşan çevresel güvenlik endişelerine yanıt verdi. Bölge sakinlerinin özel bir koruyucu önlem almasına gerek olmadığını belirten Fulop, afet yönetimi yetkililerince sevk edilen mobil laboratuvarın yaptığı ölçümlerde, havadaki tehlikeli madde konsantrasyonunun güvenlik sınırlarını aşmadığını ve çevre halkı için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ilk bulgular patlamanın tesisteki bir piroliz benzini hattından kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. MOL şirketi, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macaristan'da Petrokimya Tesisinde Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:09:17. #7.13#
SON DAKİKA: Macaristan'da Petrokimya Tesisinde Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.