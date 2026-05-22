Macaristan\'da Petrokimya Tesisinde Patlama

MACARİSTAN'ın Tiszaujvaros kentinde bulunan bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Macaristan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Tiszaujvaros kentinde faaliyet gösteren petrol ve gaz şirketi MOL'e ait petrokimya üssünde bir patlama yaşandı. Olayın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 08.47'de, 'Olefin-1' tesisinin yeniden başlatılmaya hazırlandığı sırada meydana geldiğini doğruladı. Bakan Kapitany, kazada en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu yanık tedavisi gören yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve helikopterle Debrecen'deki bir hastaneye sevk edildiğini, diğer 7 kişinin ise hafif yaralandığını aktardı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar da sanal medya üzerinden bir taziye mesajı yayımlayarak, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Başbakan Magyar, MOL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zsolt Hernadi ile Bakan Kapitany'nin olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktığını ifade etti.

ÇEVRESEL TEHDİT BULUNMUYOR

Olayın ardından Tiszaujvaros Belediye Başkanı Gyorgy Fulop, kamuoyunda oluşan çevresel güvenlik endişelerine yanıt verdi. Bölge sakinlerinin özel bir koruyucu önlem almasına gerek olmadığını belirten Fulop, afet yönetimi yetkililerince sevk edilen mobil laboratuvarın yaptığı ölçümlerde, havadaki tehlikeli madde konsantrasyonunun güvenlik sınırlarını aşmadığını ve çevre halkı için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ilk bulgular patlamanın tesisteki bir piroliz benzini hattından kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. MOL şirketi, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.