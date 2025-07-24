Macron Çifti'nden Owens'a Karalama Davası - Son Dakika
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Macron Çifti'nden Owens'a Karalama Davası

Macron Çifti\'nden Owens\'a Karalama Davası
24.07.2025 05:24
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Macron, Brigitte Macron'un erkek doğduğunu iddia eden Owens'a dava açtı, iftiraları reddetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Fransız first lady'nin erkek olarak doğduğunu iddia eden sağ görüşlü sosyal medya fenomeni Candace Owens'a karalama davası açtı.

ABD'nin Delaware eyaletinde 23 Temmuz'da açılan davada, Owens'ın "tuhaf, iftira niteliğinde ve gerçek dışı kurgular" yaydığı belirtildi.

Owens, Mart 2024'te Macron'un "aslen bir erkek" olduğuna "tüm profesyonel itibarı" üzerine iddiaya gireceğini belirtmişti.

İddialarını popüler podcast'inde ve sosyal medya kanallarında düzenli olarak tekrarladı.

Owens, çarşamba günü yayınlanan podcast bölümünde iddialarının arkasında durdu ve davaya, "tamamen saçmalık" dedi.

Owens, Fransız First Lady'ye sataştı ve açtığı davayı "açıkça çaresiz bir halkla ilişkiler stratejisi" olarak nitelendirdi.

İnternette yıllardır dolaşan komplo teorisine göre, Macron, erkek olarak Jean-Michel Trogneux adıyla doğmuş. Bu isim aslında erkek kardeşinin.

Owens komplo teorisini X'te yaklaşık 7 milyon takipçisiyle paylaştı. Bu yılın başlarında Brigitte Olmak adlı bir video serisi yayınladı.

Macronlar, avukatları aracılığıyla yayımladıkları açıklamada, Owens'tan sözlerini geri çekmesini defalarca talep ettiklerini, ancak "meseleyi bir hukuk zeminine taşımanın tek çözüm yolu olduğuna karar verdiklerini" belirtti.

Açıklamada, "Owens'ın iftira kampanyası açıkça bizi ve ailelerimizi taciz etmek ve acı çektirmek, dikkat çekmek ve itibarımızı zedelemek için tasarlandı"

"Kendisine bu iddialarından vazgeçmesi için her türlü fırsatı verdik, ama o reddetti" denildi.

Davada Owens'ın "iddiasını çürütecek tüm güvenilir kanıtları göz ardı ettiği" iddia ediliyor.

Ayrıca Owens'ın, Fransa Cumhurbaşkanı ile eşinin kan bağı olduğunu ve Emmanuel Macron'un gizli bir CIA komplosuyla göreve getirildiğini iddia ettiği öne sürülüyor.

Owens, 2024 yılında bağımsız podcast'ini yayınlamadan önce öğrenci grubu Turning Point ve medya kuruluşu Daily Wire gibi muhafazakar kuruluşlarda çalıştı.

O zamandan beri Covid-19 aşıları, Holokost ve Ay'a iniş gibi tarihi olayların arkasında komplo teorileri olduğuna dair söylentiler yayıyor veya öne sürüyor.

Davada ayrıca Delaware merkezli şirketlerinin isimleri sıralanıyor ve miktarı açıklanmayan tazminatlar talep ediliyor.

ABD yasalarına göre Macronların iddalarda "gerçekten kötü niyet" olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Yani sanığın suçlu bulunabilmesi için, bilgilerin yanlış olduğunu bile bile bunları yayınlamış olması gerekiyor.

Eylül ayında bir Fransız mahkemesi, Brigitte Macron hakkında asılsız iddialar yaydıkları gerekçesiyle iki kadını iftira suçundan suçlu bulmuş ancak yerel medyaya göre bu karar temmuz ayı başlarında yapılan temyiz başvurusuyla bozuldu.

Owens, İngiliz-Amerikalı girişimci George Farmer ile evli ve İngiltere'de Lordlar Kamarası üyesi ve eski Muhafazakar Parti haznedarı olan Baron Michael Farmer'ın gelini.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Macron Çifti'nden Owens'a Karalama Davası - Son Dakika

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