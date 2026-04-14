Macron'dan Ateşkes ve Hürmüz çağrısı
Macron'dan Ateşkes ve Hürmüz çağrısı

14.04.2026 17:45
Macron, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Lübnan'ın ateşkese dahil edilmesi çağrısında bulundu.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından, bölgede ilan edilen ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla bölgedeki diplomatik trafiğe ve krizin çözümüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile ayrı ayrı görüştüğünü aktaran Macron, tüm tarafların mevcut ateşkese katı bir şekilde uyması ve bu sürece Lübnan'ın da muhakkak dahil edilmesi gerektiğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

'BOĞAZ KOŞULSUZ OLARAK AÇILMALI'

Bölgedeki Hürmüz Boğazı krizine de değinen Macron, boğazın en kısa sürede koşulsuz, kısıtlamasız ve geçiş ücreti olmaksızın yeniden açılması gerektiğinin altını çizdi. Macron, bu şartların sağlanması durumunda, İslamabad'da askıya alınan müzakerelerin ilgili tarafların da desteğiyle hızlı bir şekilde yeniden başlayabileceğini ifade etti. Macron ayrıca taraflara, yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi yönünde çağrı yaptı.

Öte yandan Macron, cuma günü Paris'te Fransa ve İngiltere'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle uluslararası bir zirve düzenleneceğini duyurdu. Çatışmalara taraf olmayan ülkeleri bir araya getirecek olan toplantıda, güvenlik şartları elverdiğinde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan savunma odaklı bir misyonun ele alınacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Gabon’da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi Gabon'da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
