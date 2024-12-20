Macron\'dan Gisele Pelicot\'a Teşekkür: Cesareti Dünya Çapında Yankı Uyandırdı

Dünya

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot'a mahkemedeki cesaretinden dolayı teşekkür etti. Dava, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Gisele Pelicot. Cesaretiniz ve onurunuz Fransa'yı ve dünyayı etkiledi, ilham verdi" ifadelerini kullandı.

Gisele Pelicot'un (72), eşi Dominique Pelicot (72) kendisine yaklaşık 10 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. Dominique'in ayrıca yabancıları da bu suça ortak ettiği ortaya çıktı.

Mahkeme, Dominique Pelicot'u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suça karışan 50 sanık da 3 ila 15 yıl arasında değişen cezalar aldı. Gisele Pelicot, duruşmanın kapalı olmaması gerektiğini savunarak, "Bu durumu yaşayan tüm kadınların 'Madam Pelicot bunu yaptı, ben de yapabilirim' demesini isterim. Artık utanmalarını istemiyorum" diye konuştu.