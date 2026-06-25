Macron: NATO Zirvesi Avrupa'nın Gücünü Pekiştirecek - Son Dakika
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Macron: NATO Zirvesi Avrupa'nın Gücünü Pekiştirecek

Macron: NATO Zirvesi Avrupa\'nın Gücünü Pekiştirecek
25.06.2026 08:43
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Macron, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin Avrupa'nın savunma gücünü güçlendireceğini açıkladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın başkenti Berlin'de 'E5' olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Macron, görüşmede, Ukrayna ve İran konusunu ele aldıklarını belirterek, Avrupalılar ve Amerikalılar arasında fikir birliği yaşadıkları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptını desteklediklerini kaydeden Macron, "Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hürmüz Boğazı'nda geçici misyonla ya da Lübnan'da kalıcı bir barış konusunda yardımcı olarak katkı sağlamaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in konuşmasında Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne ilişkin kapsayıcı bir özet yaptığını vurgulayarak, "Ankara Zirvesi, NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Savunma, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron: NATO Zirvesi Avrupa'nın Gücünü Pekiştirecek - Son Dakika

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