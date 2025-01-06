Macron, Ukrayna Savaşı için Hızlı Çözüm Olmadığını Açıkladı - Son Dakika
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Macron, Ukrayna Savaşı için Hızlı Çözüm Olmadığını Açıkladı

Macron, Ukrayna Savaşı için Hızlı Çözüm Olmadığını Açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği toplantıda, Ukrayna'daki savaşın sonlanması için hızlı ve kolay bir çözüm görünmediğini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin desteğiyle Rusya'nın müzakere masasına oturtulması gerektiğini vurguladı.

06.01.2025 17:15  Güncelleme: 17:16
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FRANSA Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da savaşın sonlanması için hızlı ve kolay bir çözüm görünmediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada, ülkesinin dış politikasına ilişkin açıklamada bulundu. Macron, Suriye'de ülkenin etnik, siyasi ve mezhepsel çeşitliliğini yansıtan 'özgür, egemen ve saygın' devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini belirterek, bu desteğin uzun vadede süreceğini bildirdi.

Macron, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın, Fransa'da küçümseyemeyeceği, sağlam bir müttefikinin olduğunu bildiğini kaydetti. Trump yönetimi ile ilk görüşmelerinde İran'ın öncelikli konular arasında yer alacağını aktaran Macron, "Nükleer programın hızlanması bizi kırılma noktasına yaklaştırıyor" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Macron, bu savaşta Ukrayna'nın yenilmesinin, Avrupalılar ve Amerikalılar için iyi olmayacağını vurguladı. Savaşın sonlanması için hızlı ve kolay bir çözüm bulunmadığını söyleyen Macron, ABD'nin Ukrayna'da durumun doğasını değiştirmek ve Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ikna etmek için Avrupa'ya yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Macron, Ukrayna Savaşı için Hızlı Çözüm Olmadığını Açıkladı - Son Dakika

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