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Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak - Son Dakika

Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak

21.12.2021 08:18

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ilişkin iddialar sonrası dava açmaya hazırlanıyor.

ERKEK ADINI BİLE AÇIKLADILAR

Brigitte Macron hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "erkek" olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddia edilmişti. Trogneux, Brigitte Macron'un kızlık soyadı olarak biliniyor.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Fransız basınında yer alan ve Brigitte Macron'un yakınlarına dayandırılan haberlerde, Brigitte Macron'un hakkındaki iddialar üzerine şikayetçi olmaya hazırlandığı ifade edildi. Brigitte Macron tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BOYNUNUZ GİZLEMEYE ÖZEN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını ve bu fotoğraflarda "boynunu gizleme" eğiliminde olmasını gösterdi. Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürdü.

24 YAŞ FARK VAR

Emmanuel Macron (44) ile Brigitte Auziere (68) arasında 24 yaş var. Macron ve eşi arasındaki yaş farkı, seçim sürecinde ikiliyi çok yıprattı. Hatta bir dönem Cumhurbaşkanı adayının eşcinsel olduğu bile söylendi. Bu dedikodunun eşi Brigitte Macron'u çok üzdüğü biliniyor.

Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak - Son Dakika
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