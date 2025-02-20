Macron ve Starmer, ABD\'yi Ziyaret Edecek

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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD'ye gideceği belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Waltz, görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma çabalarının ele alınacağını kaydederek, "Tüm taraflarla iletişim halindeyiz. Sonraki adımda, daha detaylı görüşmeler için teknik ekipler devreye girecek" dedi.