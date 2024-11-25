Madagaskar Açıklarında Mülteci Botları Alabora Oldu: 22 Ölü

Dünya

MADAGASKAR açıklarında iki mülteci botunun alabora olması sonucu 22 Somali vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Madagaskar Liman, Deniz ve Nehir İdaresi (APMF), teknelerin Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki toprağı Mayotte'ye gitmek üzere 2 Kasım'da Somali'den yola çıktığını bildirdi. APMF'den yapılan açıklamada, ilk botun yerli balıkçılar tarafından Nosy Iranja açıklarında tespit edildiği ve balıkçıların 15'i kadın 25 kişiyi kurtardığı, 7 kişinin ise öldüğü kaydedildi. Ayrıca, 38 kişiyi taşıyan ikinci teknenin ise Madagaskar'ın Port du Cratre Limanı'na ulaştığı, bu botta 23 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Somali Enformasyon Bakanı Minister Aweis açıklamasında, hafta sonu Madagaskar açıklarında iki göçmen teknesinin alabora olması sonucu en az 22 Somali vatandaşının öldüğünü belirterek, "Botlarda toplamda 70 Somali vatandaşı vardı. Bir botta 38, diğerinde 32 Somali vatandaşı bulunuyordu" dedi.

Somali hükümetinin teknelerin nereden yola çıktığını araştıracağını söyleyen Aweis, yolculuğu organize edenleri yasa dışı göçle uğraşan suçlular olarak tanımladı.