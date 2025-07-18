Madrid\'de Orman Yangını: Duman Şehri Kapladı

İSPANYA'nın başkenti Madrid'in güneybatısında orman yangını çıktı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in güneybatısındaki Mentrida kasabası yakınlarında orman yangını çıktı. Yaklaşık 3 bin 200 hektarlık alanı küle çeviren yangının yol açtığı duman, Madrid semalarını tamamen kaplayarak turuncu bir görüntü oluşturdu. Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade ederek, halka evlerinde kalmalarını ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.