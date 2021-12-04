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Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar! - Son Dakika

Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar!

04.12.2021 09:43
Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar!

Mali'de yolcu dolu otobüse yönelik gerçekleştirilen saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Saldırganların önce otobüs şoförünü öldürdüğü, ardından da otobüsü ateşe verdiği öğrenildi.

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de yolcu dolu otobüse korkunç bir saldırı düzenlendi. Önce otobüs şoförünü öldüren saldırganlar, ardından da otobüsü ateşe verdi. İlkbelirlemelere göre saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

OTOBÜS FUARA GİDİYORDU

Yerel medyada yer alan haberlere göre, silahlı çeteler Bandiagara fuarına giden bir otobüse saldırdı. Saldırganların önce araç sürücünü öldürdüğü ardından otobüsü ateşe verdiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayda şu ana kadar en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 11 kişinin yaralandığı ifade edildi. Mali hükümeti, saldırı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Saldırıyı üstlenen de henüz olmadı.

Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar!

Batı Afrika, Saldırı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar! - Son Dakika
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