Malta'dan Türkiye'ye 6 Türk Vatandaş getirildi

MALTA açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 6 Türk yolcu Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide yolcu olarak bulunan 6 Türk vatandaşı 5 Mayıs'ta Malta üzerinden Türkiye'ye getirildi. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, gemide mürettebat olarak bulunan diğer vatandaşların güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.