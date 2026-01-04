Mamdani\'den Trump\'a Venezuela tepkisi: \'\'Bu bir savaş eylemi\'\'

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik müdahalesine sert tepki gösterdi. CBS News New York'un aktardığına göre Mamdani, Trump'a doğrudan telefonla ulaşarak bu adıma karşı olduğunu iletti.

Mamdani, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesini "egemen bir ülkeye saldırı" olarak nitelendirerek, bunun hem federal hem de uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

"EGEMEN BİR MİLLETE TEK TARAFLI SALDIRMAK SAVAŞ EYLEMİDİR"

Mamdani, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Egemen bir millete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir ve federal ile uluslararası hukukun ihlalidir."

Belediye Başkanı, söz konusu müdahalenin rejim değişikliği hedefi taşıdığını savunarak, bu tür adımların ABD'nin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

TRUMP'I ARADI MUHELEFETİNİ İLETTİ

CBS News'e göre Mamdani, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına ilişkin gelişmelerin ardından Trump'ı bizzat aradığını ve muhalefetini doğrudan dile getirdiğini belirtti. Mamdani, bu görüşmede ABD yönetiminin izlediği politikanın yanlış ve tehlikeli olduğunu ifade etti.

NEW YORK'TAKİ VENEZUELALI TOPLULUKLARA VURGU

Mamdani ayrıca, Washington'un Venezuela politikalarının yalnızca uluslararası düzeyde değil, yerel ölçekte de ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. New York'ta yaşayan Venezuelalı göçmen toplulukların bu gelişmelerden doğrudan etkileneceğini belirten Mamdani, belediye olarak kent sakinlerinin güvenliğini ve huzurunu ön plana aldıklarınısöyledi.

CBS News New York, Mamdani'nin bu çıkışının, Trump yönetiminin dış politikasına yönelik ABD içindeki en sert yerel yönetim eleştirilerinden biri olarak değerlendirildiğini aktardı.