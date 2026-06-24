New York'ta ilerici adaylar ön seçimde zafer kazandı - Son Dakika
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New York'ta ilerici adaylar ön seçimde zafer kazandı

24.06.2026 13:52  Güncelleme: 15:00
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New York'ta yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Zohran Mamdani'nin desteklediği ilerici adaylar, İsrail-Gazze savaşı gibi konularda farklı görüşleri temsil ederek güç kazandı ve mevcut isimleri mağlup etti.

(ANKARA) - New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin desteklediği ilerici ve demokratik sosyalist adaylar, dün yapılan Demokrat Parti ön seçimlerini kazandı. Sonuçlar, ABD'nin en büyük kentinde Demokrat Parti'nin sol kanadının güç kazandığı şeklinde yorumlandı.

ABD'de yapılacak 2026 ara seçimleri öncesinde New York'un 10'uncu Kongre Bölgesi'nde yapılan ön seçimde ilerici aday Brad Lander, iki dönemdir görevde bulunan Temsilciler Meclisi üyesi Dan Goldman'ı yüzde 65,7'ye karşı yüzde 34,1 oyla mağlup etti. Yarış, Demokrat Parti içinde özellikle İsrail-Gazze savaşı konusunda yaşanan görüş ayrılıklarını da ortaya koydu. Lander, İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlarken, Goldman İsrail yanlısı grupların desteğini alıyordu.

Mamdani'nin destek verdiği bir diğer isim olan Eyalet Meclisi üyesi Claire Valdez, New York'un 7'inci Bölgesi'nde Brooklyn İlçe Başkanı Antonio Reynoso'yu yenmeyi başardı. Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı protestolara katılan doktora öğrencisi Darializa Avila Chevalier ise 13'üncü Bölge'de beş dönemdir görev yapan Adriano Espaillat'ı mağlup etti.

Seçim sonuçları, ABD medyasında Mamdani'nin Demokrat Parti'yi sola çekme çabalarının etkisini artırdığı şeklinde değerlendirilirken, Washington'daki parti yönetiminde bazı isimler ise sol eğilimli adayların kasım ayındaki ara seçimlerde kararsız seçmenler nezdinde yeterli destek bulamayabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin torunu Jack Schlossberg de New York'un 12'inci Bölgesi'ndeki ön seçimi kaybeden isimler arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Yerel Yönetim, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta ilerici adaylar ön seçimde zafer kazandı - Son Dakika

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