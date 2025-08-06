FİLİPİNLER'in başkenti Manila'da çıkan yangının ardından üçüncü alarm seviyesine geçildiği bildirildi.
Filipinler'in başkenti Manila'nın Tondo bölgesindeki Happyland Aroma Mahallesi'nde yangın çıktı. Manila Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi, yangının saat 09.47'de başladığını açıkladı. Yetkililer, yerleşim alanlarını saran yangına müdahaleyi artırmak amacıyla üçüncü alarm seviyesine geçildiğini duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Manila'da Yangın: Üçüncü Alarm Seviyesi - Son Dakika
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