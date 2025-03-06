Mannheim'de Saldırı: 2 Ölü, Saldırgan Psikolojik Sorunlu

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Mannheim'de 3 Mart Pazartesi günü iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yetkililer detaylı soruşturmayı sürdürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren 40 yaşındaki Alexander S.'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilirken, geçmişte aşırı sağcı ideolojilere yakın olduğu yönünde iddialar bulunuyor.

Mannheim Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırganın siyasi ya da aşırılık yanlısı bir motivasyona sahip olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Ancak Alman basınına yansıyan bilgilere göre, saldırganın 2018 yılında aşırı sağcı semboller kullandığı için soruşturma geçirdiği biliniyor. Bunun yanı sıra, geçmişte nefret söylemi içeren sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu ve para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Araştırma platformu Exif-Recherche'in verilerine göre, Alexander S.'nin aşırı sağcı "Reichsbürger" hareketiyle bağlantılı "Ring-Bund" adlı grubun üyesi olduğu öne sürülüyor. Ancak, 2018'den sonra yaptığı paylaşımlarda çelişkili ifadeler kullandığı ifade ediliyor.

Yetkililer, zanlının evinde yapılan aramalarda saldırının motivasyonuna dair herhangi bir yazılı belge veya delil bulunmadığını açıkladı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu ve olay sırasında bir "psikolojik kriz" içinde olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler ve diğer materyaller, kriminal incelemeye tabi tutulurken, saldırının bireysel olarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Tutuklu bulunan zanlı hakkında detaylı soruşturma devam ediyor.