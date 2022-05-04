Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma 7,1 milyon sterline satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma 7,1 milyon sterline satıldı

04.05.2022 20:16
Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma 7,1 milyon sterline satıldı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı meşhur "Tanrı'nın eli" golünü kaydederken giydiği forma 7,1 milyon sterlinlik rekor bir fiyata satıldı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı meşhur "Tanrı'nın eli" golünü kaydederken giydiği forma 7,1 milyon sterlinlik rekor bir fiyata satıldı.

Bu, bir spor hatırasına ödenen şimdiye kadarki en yüksek miktar oldu.

Eski İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, Meksika'da oynanan ünlü çeyrek final maçının sonunda formasını değiştirdiği Maradona'dan aldığı Arjantin Milli Takımı formasını 36 yıl sonra açık artırmayla satışa çıkarttı.

Hodge, Maradona'nın Kasım 2020'de hayatanı kaybetmesinden sonra, formanın satılık olmadığını söylemişti.

Hodge, "İnsanlar durmadan kapımı çalıyor" diye şikayet etmiş ve formayı satmak istediği haberlerini yalanlamıştı.

İngiliz eski futbolcu, "Satmayı saygısızca ve tamamen yalnış buluyorum. Satılık değil. Satmaya çalışmıyorum" demişti.

Açık artırmayı düzenleyen Sotheby's müzayede evi, formanın 4 ila 6 milyon sterline satılmasını bekliyordu.

Daha önce bir karşılaşmada giyilen formaya en yüksek fiyat, New Yok Yankees efsanesi Babe Ruth'un beyzbol formasıydı.

Forma 2019'da 4,4 milyon sterline satılmıştı.

Aynı yıl, Olimpik manifestonun 1892'de yazılan orijinali de 7 milyon sterline alıcı bulmuştu.

Eski Nottihgham Forest, Aston Villa, Leeds United ve Tottenham orta sahası 59 yaşındaki Hodge, 2-1 kaybettikleri maçın ardından çıkış tünelinde Maradona ile formasını değişmişti.

Le Coq Sportif marka forma, son olarak Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'nde sergileniyordu.

YORUMLAR
500
TDV ramazanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı TDV ramazanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma 7,1 milyon sterline satıldı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
19:25 Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi
19:04 Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 20:20:09. #1.12#
SON DAKİKA: Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma 7,1 milyon sterline satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement