Mark Zuckerberg, Kendi Nükleer Santralini Kurmayı Planlıyor - Son Dakika
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Dünya

Mark Zuckerberg, Kendi Nükleer Santralini Kurmayı Planlıyor

Mark Zuckerberg, Kendi Nükleer Santralini Kurmayı Planlıyor

2010'da yılın kişisi seçilen Mark Zuckerberg, artan elektrik ihtiyacı nedeniyle 2030 yılında mini nükleer santraller kurarak yıllık 4 gigawatt enerji üretmeyi hedefliyor. Bu adım, temiz enerjiye geçişte önemli bir rol oynaması bekleniyor.

05.12.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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2010'da yılın kişisi seçilen Mark Zuckerberg artan elektrik ihtiyacı nedeniyle nükleer tesis inşa etmeye karar verdi.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Mark Zuckerberg'in 2030 yılında kendi nükleer santralini kurmaya hazırlandığı belirtildi. Sosyal medya uygulamalarıyla tanınan ünlü iş insanının elektrik ihtiyacı nedeniyle bu yola başvurduğu bildirildi.

Gelecekte kendi nükleer tesisleri ile elektrik ihtiyacını çevreci yollarla gidermek isteyen Zuckerberg'in yapay zeka teknolojisi için elektrik tüketiminin artacağını hesapladığı kaydedildi. Şirket sahalarına mini nükleer santraller kurmayı planlayan iş insanı, yıllık 4 gigawatt nükleer enerji üretmeyi hedefliyor.

Zuckerberg'in planının 2030 yılında hayata geçmesinin öngörüldüğü ve bu adımın temiz enerjiye geçişte önemli rol oynayacağı açıklandı. Uzmanlar, şirketin elektrik tüketiminin 5 yıl içinde üç katına çıkmasını beklediklerini ilk mini nükleer enerji santralinin de bu tarihlerde başlayacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Mark Zuckerberg, Kendi Nükleer Santralini Kurmayı Planlıyor - Son Dakika

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