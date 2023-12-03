Interpol tarafından mavi bültenle aranan suç örgütü lideri Shamil Amirov, İstanbul'da yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol'ün mavi bültenle aradığı ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov'un İstanbul'da yapılan "Kafes-15" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

"AMİROV KAFES-15 OPERASYONUYLA YAKALANDI"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren 'Thieves in Law' organize suç örgütü yöneticilerinden 'Shamil Amirov' İstanbul'da yapılan 'Kafes-15' operasyonuyla yakalandı.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

"İSTANBUL SARIYER'DE YAŞADIĞI TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan Interpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ BİR BİR ÇÖKERTECEĞİZ"

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."