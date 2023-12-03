İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol'ün mavi bültenle aradığı ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov'un İstanbul'da yapılan "Kafes-15" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren 'Thieves in Law' organize suç örgütü yöneticilerinden 'Shamil Amirov' İstanbul'da yapılan 'Kafes-15' operasyonuyla yakalandı.
Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan Interpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.
Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."
Son Dakika › Dünya › Interpol tarafından mavi bültenle aranan suç örgütü lideri Shamil Amirov, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika