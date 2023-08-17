Mayorka'da 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Mayorka'da 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:07

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mayorka'da, popüler tatil beldesi Magaluf'ta gerçekleştiği belirtilen toplu tecavüz iddiasıyla 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist gözaltına alındı. 18 yaşındaki İngiliz kız, tecavüze uğradığını ve saldırının kamerayla kaydedildiğini belirtmişti. Olayın ardından otel görevlileri yardım etmişti.

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mayorka'da, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, 18 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, popüler tatil beldesi Magaluf'ta, 14 Ağustos'ta gerçekleştiği belirtilen toplu tecavüz iddiası soruşturuluyor.

Polis, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turistin 18 yaşındaki İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın 14 Ağustos'ta Magaluf'ta bir otelde gerçekleştiği iddia edilmişti.

18 yaşındaki İngiliz kız, tecavüze uğradığını ve söz konusu saldırının kamerayla kaydedildiğini belirtmişti.

Olayın ardından kaçarak sokakta yardım arayan genç kıza otel görevlileri yardım etmişti.

Kaynak: AA

İspanya, turist, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mayorka'da 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayorka'da 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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