Mazlum Abdi\'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye\'ye atabilir

Suriye'nin kuzeyinde dengeler tamamen değişirken, terör devleti hayali kuran PKK/YPG/SDG içerisinde panik ve iç hesaplaşma baş gösterdi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin "Can güvenliğim yok." diyerek suikast korkusu yaşadığı öğrenilirken, sahadaki PKK varlığı 3 gün içinde 21 bin kilometrekarelik alanı kaybederek tarihin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı.

"KONTROLÜ TAMAMEN KAYBETTİ"

Şam yönetiminden üst düzey kaynakların aktardığı bilgilere göre; Mazlum Abdi, örgüt içindeki kontrolünü tamamen kaybetti. Kaynaklar, Şahin'in, Kandil'den gelen kadroların Suriye'den çekilmeyi reddettiğini ve "ya hep ya hiç" mantığıyla hareket ederek tüm kazanımları heba ettiğini söylediği belirtti.

ARAPLARI SUÇLUYORLAR

Özellikle Kandil kadrosunun, yaşanan bozgundan dolayı SDG içindeki Arapları suçladığı ve uluslararası arabuluculuk tekliflerini elinin tersiyle ittiği ifade edildi.

"SUÇU TÜRKİYE'YE ATABİLİRLER"

Abdi'nin, "Kandil bana ve Suriyeli ekibime suikast düzenleyebilir; suçu da Türkiye ya da Suriye ordusuna atabilir" diyerek ciddi bir güvenlik kaygısı taşıdığı ve çıkış yolu aradığı iddia edildi.