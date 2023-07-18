McDonald's Çalışanlarından İddialı Açıklamalar: Taciz, Irkçılık ve Zorbalık - Son Dakika
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McDonald's Çalışanlarından İddialı Açıklamalar: Taciz, Irkçılık ve Zorbalık

18.07.2023 14:54

Hızlı yiyecek zinciri McDonald's'da çalışan 100'den fazla kişi, iş yerindeki toksik bir ortamı ifşa etti. İddialara göre bu ortam, cinsel saldırı, taciz, ırkçılık ve zorbalığı içeriyor. İngiltere Eşitlik İzleme Kurulu, BBC'nin bulguları üzerine yeni bir e-posta acil yardım hattı oluşturdu. McDonald's ise konuyla ilgili olarak yanlış olduğunu kabul ederek derin bir özür diledi.

Hızlı yiyecek zinciri McDonald's'da çalışan 100'den fazla kişi, iş yerindeki toksik bir ortamı ifşa etti. Bu ortamın cinsel saldırı, taciz, ırkçılık ve zorbalığı içerdiği iddia edildi.

Çalışanların, bazıları yalnızca 17 yaşında, düzenli olarak taciz edildiği ve cinsel saldırıya uğradığı bildirildi. İngiltere Eşitlik İzleme Kurulu, BBC'nin bulguları karşısında "endişe duyduğunu" ifade ederek yeni bir e-posta acil yardım hattı oluşturdu.

McDonald's ise konuyla ilgili olarak "yanlış olduğunu " kabul ederek, "derin bir özür" diledi. Şirket, her çalışanın güvenli, saygılı ve kapsayıcı bir iş ortamında çalışmayı hak ettiğini vurguladı.

BBC, McDonald's'da çalışanların deneyimlerini araştırmaya başladığında, şirket, personelini cinsel tacizden korumak konusunda taahhütte bulunduğu bir anlaşmayı imzalamıştı.

Fakat BBC'nin araştırması, McDonald's'ın tamamen farklı bir durumu olduğunu ortaya çıkardı. BBC'nin 5 aylık araştırma süresi boyunca, konuştuğu 100'den fazla çalışandan 31'i cinsel saldırı, 78'i cinsel taciz hakkında iddialarda bulundu. Ayrıca 18 ırkçılık ve 6 homofobi iddiası da ele alındı.

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Son Dakika Dünya McDonald's Çalışanlarından İddialı Açıklamalar: Taciz, Irkçılık ve Zorbalık - Son Dakika


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