Milli Eğitim Bakanı Özer, Katarlı mevkidaşı Al-Nuaimi ile bir araya geldi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki resmi temasları kapsamında Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi ile bir araya geldi.

Son dönemde iki ülke arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretlerle gayet iyi olan iletişim ve iş birliğinin daha da güçlendiğini söyleyen Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin eş başkanlığında 7 Aralık 2021 tarihinde Doha 'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin (YSK) yedinci toplantısı, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin birçok alanda pekişmesine katkı sağlamıştır. İkili düzeydeki iş birliğimizin ortak siyasi irade ve kardeşlik bağlarımız neticesinde, her alanda mükemmel düzeyde seyretmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz."Ortak tarihi-kültürel bağları ve iş birliği potansiyelimizin sürekliliğini zinde tutmak için eğitime ve eğitimin farklı boyutlarına çeşitli sorumluluklar düştüğünü belirten Özer, "Eğitim alanındaki ortak çalışmaları çok önemsiyoruz. Zira bu vesileyle her alandaki ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanacak ve yeni hedefler doğrultusunda hem ülkelerimize hem de bulunduğumuz coğrafyaya faydalı olacak projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda, eğitim alanındaki yakın iş birliğimizin de son yıllarda her düzeyde hızla güçlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Katar ve Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması'nın iki ülke arasındaki eğitim iş birliği çalışmalarına yasal bir zemin oluşturduğunu anımsatan Özer, "Bizler bu anlaşmanın yanı sıra Bakanlığımızca hazırlanan Arapça Öğretmenlerinin Eğitimine İlişkin Mutabakat Zaptı Taslağı'na yönelik işlemlerin tarafınızca neticelenmesinden özellikle memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Bu, imam hatip okullarımızdaki öğretmenlere Arapça öğretimiyle ilgi zapt. Bu okullarımızda 1.4 milyon öğrenci var, bu öğretmenleri eğitim vermek; o öğrencilerin bilgilenmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin mesleki eğitimde güçlü bir deneyime sahip olduğuna işaret eden Özer, bu kapsamda Ar-Ge'den üretime geniş bir çerçevede çalışmaların yürütüldüğü dile getirdi. Mesleki eğitim konusunda öğretmenlerin eğitimden atölyelerin kurulumuna kadar her türlü konuda Katar'a destek olabileceklerini dile getiren Özer, "Ölçme ve değerlendirme kapsamında da Türkiye'nin önemli bir deneyimi var. Hem Bakanlığımızda hem de ÖSYM'de önemli birikim mevcut. Bu konudaki deneyimlerimizi de aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyarız" diye konuştu.