Milli Eğitim Bakanı Özer, Katarlı mevkidaşı Al-Nuaimi ile bir araya geldi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki resmi temasları kapsamında Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi ile bir araya geldi.

Son dönemde iki ülke arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretlerle gayet iyi olan iletişim ve iş birliğinin daha da güçlendiğini söyleyen Bakan Özer, şöyle devam etti: