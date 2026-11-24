ABD, Nvidia skandalının merkezindeki Singapurlu yapay zekâ şirketi Megaspeed'in Amerika'da iş yapmasını yasaklamaya hazırlanıyor. ABD Ticaret Bakanlığı, şirketi ABD'de mal alıp satması yasak olan kuruluşların listesine ekleyeceğini duyurdu, BBC'nin haberine göre. Yasağın hangi tarihte yürürlüğe gireceği açıklanmadı.

Esas işi veri merkezi kurmak olan Megaspeed, geçen aya kadar ABD'de pek tanınmıyordu. Şirketin eski yöneticilerinden Alice Huang'ın Nvidia'nın patronu Jensen Huang ile ilişki yaşadığı basına yansıyınca şirket bir anda gündeme oturdu. Soyadları aynı olsa da ikili arasında akrabalık bulunmuyor.

BAKANLIK ŞİRKETİ İKİ YILDIR İNCELİYORDU

ABD istihbaratı Alice Huang'ın Pekin adına çalıştığını düşünüyor. Bu ilişki, Megaspeed'in Nvidia'nın gelişmiş yapay zekâ çiplerini Çin'e aktardığı yönündeki kaygıları büyüttü. Çin ise Huang'ın casus olduğunu reddetti ve ABD'yi skandalı "teknoloji ablukası için bahane" olarak kullanmaması konusunda uyardı.

Ticaret Bakanlığı, şirketi yaklaşık iki yıldır incelediğini ve Nvidia çiplerinin Çin'deki şirketlere ulaşmasına yardım ederek ABD'nin ihracat kısıtlamalarını çiğnediğinden şüphelendiğini açıkladı. Çin'in bu teknolojiyi satın alması 2022'den beri yasak.

MİLYARLARCA DOLARLIK NVIDIA ÇİPİ SATIN ALDI

Merkezi Singapur'da olsa da Megaspeed'in Çin'de büyük işleri var. Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın şirketin en büyük müşterilerinden biri olduğu bildiriliyor. Megaspeed, yan kuruluşu Speedmatrix aracılığıyla da milyarlarca dolarlık Nvidia çipi satın aldı. Speedmatrix de kara listeye eklendi.

Jensen Huang, bu kez bir Nvidia çalışanıyla ilişki yaşadığı iddiası üzerine 12 Kasım'da istifa etmiş, şirketin hisseleri yüzde 30'dan fazla değer kaybetmişti. Yönetim kurulu pazartesi günü Huang'ı görevine geri getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, şirketi kendisinin "ikna ettiğini" ve "anlaşmayı kendisinin yaptığını" söyledi.

HUANG TEMSİLCİLER MECLİSİ KOMİTESİNE BİLGİ VERECEK

Huang'ın dönüşüyle Nvidia hisseleri toparlandı ama skandal öncesindeki düzeyine çıkamadı. Şirket ve Huang hakkında birden çok devlet kurumunun soruşturması sürüyor.

Huang ve Nvidia'nın baş hukuk müşaviri, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kapalı oturumda bilgi verecek. BBC; Ticaret Bakanlığı, Beyaz Saray ve Megaspeed'den yorum istedi.

Kaynak: BBC