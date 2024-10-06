Meghalaya'da Sel Felaketi: 10 Ölü

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Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Gasuapara bölgesinde etkili olan aşırı yağışların bazı bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açtığını söyleyerek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.