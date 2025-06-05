Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere\'yi ayağa kaldırdı
05.06.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere\'yi ayağa kaldırdı
Haber Videosu

Sussex Dükü ve Düşesi, doğum sancılarını hızlandırmak için dans ettikleri videoyu sosyal medyada paylaşmaları üzerine eleştirilere maruz kaldılar. Meghan, kızları Lilibet'in 4. doğum gününü kutlamak için hastanedeki dans görüntülerini yayınladı. Ancak çiftin bu paylaşımı, mahremiyet eksikliğinden sürekli yakınmaları nedeniyle eleştiri aldı. Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, çifti ikiyüzlülükle suçladı ve Meghan'ın bu tür paylaşımlarıyla ilgi çekmeye çalıştığını belirtti.

43 yaşındaki Meghan Markle, kızı Lilibet'in 4. doğum gününü kutlamak amacıyla, hastanede doğumdan önce çekilen bir dans videosunu dün Instagram'da paylaştı.

80 saniyelik videoda, ikinci çocuğuna hamile olan Meghan, hastane yatağının yanında kürek çeker gibi hareketler yaparak dans ediyor. Prens Harry ise kapüşonlu bir sweatshirt giyerek "The Baby Momma Dance" adlı hamilelik şarkısına eşlik ediyor.

Meghan, 3 milyon takipçisiyle paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Dört yıl önce bugün bu da yaşandı. Her iki çocuğumuz da planlanan doğum tarihinden bir hafta sonra dünyaya geldi. Baharatlı yemekler, uzun yürüyüşler, akupunktur... Hiçbiri işe yaramayınca geriye tek bir seçenek kalmıştı!"

Ancak bu paylaşım, çiftin yıllardır mahremiyet konusundaki şikayetleri nedeniyle tepki çekti.

Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, Meghan'ı "ikiyüzlülükle" suçladı ve çiftin bu tarz içeriklerle dikkat çekmeye çalıştığını savundu.

The Sun gazetesine verdiği demeçte Seward, "İstediklerini yapabilirler ama neden bunu internete taşıyorlar? Meghan'ın hiç mi sınırı yok? Bu paylaşım kaba, gereksiz ve tamamen ilgi çekme çabası" ifadelerini kullandı.

"Mahremiyet ve güvenlik konularında sürekli şikâyet ediyorlar ama sonra böyle paylaşımlar geliyor. Meghan kendini tutamıyor. Savundukları tüm değerlerle çelişiyor. Son derece utanç verici."

Aile ilişkilerindeki mesafe de dikkat çekiyor.

Kral Charles, ABD'de yaşayan torunu Lilibet'le şimdiye kadar yalnızca bir kez, Haziran 2022'de yüz yüze görüşebildi.

Bu paylaşım, Meghan'ın kızıyla birlikte gelecekte iş kurmak ve "ortak bir proje geliştirmek" istediğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Öte yandan, Prens Harry'nin İngiltere'deki güvenlik önlemleriyle ilgili açtığı davayı kaybetmesi de gündemde.

Harry, güvenlik yetersizliği nedeniyle çocukları Archie ve Lilibet'i İngiltere'ye getirmenin şu an için güvenli olmadığını belirtmişti.

Nisan ayında ise Sussex çifti, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için daha sıkı düzenlemeler yapılması çağrısında bulunmuştu.

Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı
Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı
Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı

Meghan Markle, Kültür Sanat, Doğum Günü, İngiltere, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ismail akca:
    Doğuma dans ile hazırlanmak tabiki önemli 2 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    karnında başka birşeyler var dikkatli izleyin şekilden şekile giren bir göbek mi olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:07:07. #7.13#
SON DAKİKA: Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.