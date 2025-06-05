Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere\'yi ayağa kaldırdı

43 yaşındaki Meghan Markle, kızı Lilibet'in 4. doğum gününü kutlamak amacıyla, hastanede doğumdan önce çekilen bir dans videosunu dün Instagram'da paylaştı.

80 saniyelik videoda, ikinci çocuğuna hamile olan Meghan, hastane yatağının yanında kürek çeker gibi hareketler yaparak dans ediyor. Prens Harry ise kapüşonlu bir sweatshirt giyerek "The Baby Momma Dance" adlı hamilelik şarkısına eşlik ediyor.

Meghan, 3 milyon takipçisiyle paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Dört yıl önce bugün bu da yaşandı. Her iki çocuğumuz da planlanan doğum tarihinden bir hafta sonra dünyaya geldi. Baharatlı yemekler, uzun yürüyüşler, akupunktur... Hiçbiri işe yaramayınca geriye tek bir seçenek kalmıştı!"

Ancak bu paylaşım, çiftin yıllardır mahremiyet konusundaki şikayetleri nedeniyle tepki çekti.

Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, Meghan'ı "ikiyüzlülükle" suçladı ve çiftin bu tarz içeriklerle dikkat çekmeye çalıştığını savundu.

The Sun gazetesine verdiği demeçte Seward, "İstediklerini yapabilirler ama neden bunu internete taşıyorlar? Meghan'ın hiç mi sınırı yok? Bu paylaşım kaba, gereksiz ve tamamen ilgi çekme çabası" ifadelerini kullandı.

"Mahremiyet ve güvenlik konularında sürekli şikâyet ediyorlar ama sonra böyle paylaşımlar geliyor. Meghan kendini tutamıyor. Savundukları tüm değerlerle çelişiyor. Son derece utanç verici."

Aile ilişkilerindeki mesafe de dikkat çekiyor.

Kral Charles, ABD'de yaşayan torunu Lilibet'le şimdiye kadar yalnızca bir kez, Haziran 2022'de yüz yüze görüşebildi.

Bu paylaşım, Meghan'ın kızıyla birlikte gelecekte iş kurmak ve "ortak bir proje geliştirmek" istediğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Öte yandan, Prens Harry'nin İngiltere'deki güvenlik önlemleriyle ilgili açtığı davayı kaybetmesi de gündemde.

Harry, güvenlik yetersizliği nedeniyle çocukları Archie ve Lilibet'i İngiltere'ye getirmenin şu an için güvenli olmadığını belirtmişti.

Nisan ayında ise Sussex çifti, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için daha sıkı düzenlemeler yapılması çağrısında bulunmuştu.