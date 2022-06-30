Meghan Markle: Sussex Düşesi hakkındaki zorbalık suçlaması incelemesinin sonuçlarını açıklamayacak - Son Dakika
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BBC

Meghan Markle: Sussex Düşesi hakkındaki zorbalık suçlaması incelemesinin sonuçlarını açıklamayacak

30.06.2022 07:10
Meghan Markle: Sussex Düşesi hakkındaki zorbalık suçlaması incelemesinin sonuçlarını açıklamayacak

Buckingham Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın aleyhindeki kötü muamele suçlamalarına ilişkin açılan soruşturmanın sonuçlarının ve bulgularının gizli kalacağını açıkladı.

Buckingham Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın aleyhindeki kötü muamele suçlamalarına ilişkin açılan soruşturmanın sonuçlarının ve bulgularının gizli kalacağını açıkladı.

Saray, Markle'ın Kraliyet personeline kötü muamele ettiği iddiaları hakkında geçen yıl Mart ayında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılının Mart ayında Kraliyet'in üst düzey mensuplarının üstlendiği görevlerinden çekildiler ve şu anda ABD'ye taşındılar.

Markle hakkındaki kötü muamele iddiaları, çiftin ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey'in şovuna katılmaları sonrası kamuoyuna yansıdı.

Markle, o röportajda, Kraliyet kurumunun haklarında sürekli yalan haber ürettiğini iddia etmişti.

Düşes "Şirket (Konuşma dilinde Saray'ı kastederek) hakkımızda sürekli yalan haber üretilmesinde aktif bir rol oynuyorsa, bunca zaman sonra, bizden hala nasıl sessiz olmamızı bekleyebilirler, bilmiyorum" demişti.

Meghan Markle hakkında, Saray personeline kötü muamele ettiği iddiaları, Oprah Winfrey ile yapılan mülakatın duyulmasından sonra yayımlandı.

Personele kötü muamele, zorbalık ya da taciz iddiaları Meghan Markle ve Prens Harry tarafından reddedildi.

Saray tarafından başlatılan soruşturmanın yaklaşık 15 ay sonra sonuçlandığı ancak bulgularının gizli kalacağı açıklandı.

BBC'ye konuşan Saray kaynağı, soruşturmanın prosedürlerde değişikliğe gidilmesi sonucu doğurduğunu söyledi.

Aynı kaynak, tüm çalışanların ve Kraliyet üyelerinin bu değişikliklerden haberdar edileceğini de kaydetti.

Ancak ne gibi değişimler olacağı ya da soruşturmaya kimlerin katkı verdiği açıklanmayacak.

Saray kaynağı, incelemede yer alan bireylerin gizlilik temelinde katkı verdiklerini de kaydetti.

Buckingham'ın başlattığı incelemede, Saray dışından hukuki bir ekip yer aldı.

İngiliz Times gazetesinde yayınlanan sızdırılmış bir e-posta, çiftin Kensington Sarayı'nda yaşadığı dönemde Meghan Markle'ın iki asistanını uzaklaştırdığı ve üçüncü bir personelin kendisine olan güvenini sarstığını iddia ediyordu.

Çiftin sözcüsü bu gelişmeyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ancak Markle, geçen yıl bu iddialar dile getirildiğinde, bunun "karakterine son saldırı" olduğunu savunmuştu.

Çift, "kötü muameleye ve zorbalığa" uğrayan Markle iken bu iddiaların çıkmasının çok adaletsiz olduğunu da vurgulamıştı.

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Kaynak: BBC

Buckingham Sarayı, Meghan Markle, Prens Harry, Saray, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meghan Markle: Sussex Düşesi hakkındaki zorbalık suçlaması incelemesinin sonuçlarını açıklamayacak - Son Dakika

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