Meksika\'da 6.4 büyüklüğünde deprem

MEKSİKA'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 86 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.
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