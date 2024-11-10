Meksika'da Bar Saldırısında 10 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Meksika'da Bar Saldırısında 10 Ölü

Meksika\'da Bar Saldırısında 10 Ölü

Santiago de Queretaro'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

10.11.2024 14:40
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MEKSİKA'nın merkezindeki Santiago de Queretaro kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da bir bara kamyonetle yanaşan saldırganlar, içeri girerek ateş açtı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

Queretaro Güvenlik Departmanı Şefi Juan Luis Ferrusca yaptığı açıklamada, "Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı ve silahlı en az dört kişinin bir kamyonete bindiğini doğruladı" dedi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Ferrusca, saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

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