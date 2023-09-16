Meksika'da El Chapo'nun oğlu ABD'ye teslim edildi - Son Dakika

Meksika'da El Chapo'nun oğlu ABD'ye teslim edildi

Meksika\'da El Chapo\'nun oğlu ABD\'ye teslim edildi
Son Güncelleme: 16.09.2023 06:03

Meksika'da uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, ABD'ye teslim edildi. ABD Adalet Bakanlığı, Guzman'ın Meksikalı yetkililerce iade edildiğini doğruladı. Sinaloa karteline yönelik operasyonların son adımı olan bu teslimat, topluma zarar verenlerin adalete hesap vermesi için çabaların sürdürüleceğini gösteriyor. Sinaloa çetesi, ABD'de fentanilin yayılmasında ve kullanılmasında en büyük sorumlu olarak biliniyor. Ovidio Guzman, Sinaloa çetesinin liderlerinden biri olarak aranıyordu ve 5 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Meksika'da "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in ABD'ye teslim edildiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Guzman'ın Meksikalı yetkililerce ABD'ye iade edildiği doğrulandı.

Başsavcı Merrick Garland da açıklamasında, Guzman'ın iade edilmesi sürecinde desteği için Meksika'ya teşekkür ederek, "Bu faaliyet, Adalet Bakanlığının Sinaloa karteline yönelik tüm operasyonlarının son adımıdır. Topluma zarar verenlerin adalete hesap vermesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Washington'a göre dünyanın en güçlü kartelleri arasında yer alan Sinaloa, ABD'de fentanilin yayılmasında ve kullanılmasında en büyük sorumlu olarak geçiyor.

ABD, Aralık 2021'den bu yana Guzman'ın yakalanması için 5 milyon dolar para ödülü koymuş ve Meksika'ya da bu hususta baskı uygulamıştı.

Ovidio Guzman'ın yakalanması

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 5 Ocak'ta, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, güvenlik güçleriyle çatışmış 10 askerin ölümüne, 35 askerin de yaralanmasına neden olmuştu.

Ordunun operasyonlarında ise 19 çete mensubu öldürülmüş, 21 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etmiş, yolcular büyük korku yaşamıştı.

Yakalanan Ovidio Guzman Lopez ise 2015'te babası "El Chapo"nun da tutulduğu Meksika Eyaletindeki Almoloya Hapishanesi olarak bilinen Federal Sosyal Uyum Merkezine (CEFERESO) götürülmüştü.

Ovidio Guzman kimdir?

Ovidio Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

"El Chapo"nun oğullarından Ovidio Guzman'ın söz konusu tarihte yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

"El Chapo" ABD'ye iade edilmişti

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Meksika'da El Chapo'nun oğlu ABD'ye teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da El Chapo'nun oğlu ABD'ye teslim edildi - Son Dakika
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