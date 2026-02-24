Meksika'da El Mencho'nun Ölümü Sonrası Askeri Operasyon

(ANKARA) - Meksika hükümeti, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinden birinin lideri "El Mencho" lakabıyla bilinen Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından uyuşturucu kartellerinin neden olduğu şiddet olaylarını kontrol altına almak için binlerce askeri Batı Meksika'ya konuşlandırdı.

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla, dün yaptığı açıklamada Jalisco eyaletine ilave 2 bin 500 askerin gönderildiğini bildirdi. Yetkililer, 22 Şubat pazar gününden bu yana bölgede görevlendirilen asker sayısının yaklaşık 9 bin 500'e ulaştığını belirtti. Trevilla ayrıca, El Mencho'nun partnerinin takibe alınması sonucu yerinin tespit edildiğini ve bu sayede yakalandığını ifade etti.

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), ülkenin en güçlü ve en korkulan suç örgütlerinden biri olarak bilinirken, örgütün lideri El Mencho, uzun süredir Meksika'nın en çok aranan isimleri arasında yer alıyordu.

Yetkililer, operasyon sırasında güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Cervantes'in Tapalpa'dan başkent Mexico City'ye nakledilirken yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Meksika Savunma Bakanlığı, operasyonda kartel liderinin en az altı korumasının öldürüldüğünü, Meksika ordusundan ise üç askerin yaralandığını duyurdu.

El Mencho'nun ölümünün ardından en az 20 eyalette şiddet olayları yaşandı. El Mencho'nun ölüm haberinin yayılmasının ardından CJNG üyeleri birçok kent ve kasabada saldırılar düzenledi. Bazı bölgelerde yollara çiviler ve metal parçaları atılarak ulaşım engellenirken, ele geçirilen otobüs ve araçlar ateşe verildi.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, olayların ardından çıkan şiddet dalgasında bir cezaevi görevlisi, bir eyalet savcılığı çalışanı ve suç örgütüyle bağlantılı 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meksikalı güvenlik yetkililerine göre, şiddet olaylarının başlamasından bu yana yalnızca Jalisco eyaletinde Ulusal Muhafızlara mensup en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, dün sabah itibarıyla yol kapatma uygulamasına son verildiğini, ancak saldırılar nedeniyle çok sayıda banka ve yerel işletmenin zarar gördüğünü açıkladı.

Yerel yetkililer, birçok kasabada halka evlerinde kalmaları çağrısı yaparken sokakların büyük ölçüde boş kaldığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan ve uluslararası doğrulama kuruluşlarınca teyit edilen görüntülerde Puerto Vallarta kentinde askeri helikopterlerin alçak uçuş yaptığı ve bazı binalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, askeri operasyonu överek hükümetin önceliğinin ülke genelinde barış ve güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. Sheinbaum, "Sükunet var, devlet var, silahlı kuvvetler var ve güçlü bir koordinasyon mevcut" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kartel liderinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için daha önce 15 milyon dolar ödül koymuştu.

Meksika Savunma Bakanlığı, operasyonun Meksika ordusu tarafından Ulusal Muhafızlar ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirildiğini, ABD tarafından sağlanan istihbarat bilgilerinin operasyonu kolaylaştırdığını ancak operasyona ABD askerlerinin katılmadığını açıkladı.