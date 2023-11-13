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Meksika'da işkenceyle öldürülen 7 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Meksika'da işkenceyle öldürülen 7 kişinin cesedi bulundu

Meksika\'da işkenceyle öldürülen 7 kişinin cesedi bulundu
13.11.2023 03:59

Meksika'nın Zacetecas kentinde işkenceyle öldürüldüğü tahmin edilen 7 kişinin cesedi, Loreto kasabasındaki bir yolda bulundu. Polis ekipleri, cesetlerde darbe izlerinin bulunduğunu ve bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tahmin ediyor. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayın rakip çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Meksika'nın Zacetecas kentinde işkenceyle öldürüldüğü tahmin edilen 7 kişinin cesedi bulundu. Yetkililer, cesetlerde darbe izlerinin bulunduğunu ve bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tahmin ettiklerini bildirdi.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Loreto kasabasındaki bir yolda cesetler tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda bulunan cesetlerin 7 erkeğe ait olduğunu belirledi. Cesetlerde darbe izlerinin bulunduğunu belirten yetkililer, bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tahmin ettiklerini bildirdi.

RAKİP ÇETELER ARASINDAKİ HESAPLAŞMA KAYNAKLANIYOR

Cansız bedenlerin, kimlik teşhisi yapılması için Adli Tıp Merkezine kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Olayın rakip çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı yönünde değerlendirme yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Meksika'da işkenceyle öldürülen 7 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da işkenceyle öldürülen 7 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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