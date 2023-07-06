Meksika'da kartel çatışması: Şehrin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulundu - Son Dakika
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Meksika'da kartel çatışması: Şehrin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulundu

Meksika'da kartel çatışması: Şehrin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulundu

06.07.2023 14:56

Meksika'nın Toluca şehrinde yapılan soruşturmada, rakiplerine gözdağı vermek isteyen bir kartelin ceset parçaları bulundu. Ceset parçaları, şehrin farklı bölgelerinde ve kartel tarafından yazılmış notlarla birlikte bulundu. Olayın ardından polis, başka bölgelerde de parçalanmış ceset buldu. Familia Michoacana karteli, eyalet başkentini ele geçirmeye çalışıyor olabilir.

Meksika'nın Toluca' şehrinin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulunmasından sonra yapılan soruşturmada, olayın arkasında rakiplerine gözdaüı vermek isteyen bir kartel çıktı.

Meksika'da kartel çatışması: Şehrin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulundu

Başkentin batısındaki Toluca'da, bir yaya köprüsünden sallanan bir insan bacağı bulundu. Cesedin geri kalanı ise köprü altındaki caddede, şehrin merkezine yakın bir noktada, Familia Michoacana karteli tarafından yazılmış el yazısı notlarla beraber bulundu.

Vücudun diğer bölümleri, tahminen 35 ila 40 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğuna inanılan, başka bir mahallede bulundu, yakınlarda da el yazısıyla yazılmış uyuşturucu karteli notları vardı. Gün sona ermeden, şehir genelinde en az iki diğer cesedin parçaları daha bulundu.

Polis, şehrin doğu tarafında bir mahallede parçalanmış bir beden ve ilk olaya benzer bir tabelayı keşfetti.

Daha sonra, kuzey tarafında bir sanayi bölgesinde, bir otomobilin içinde yanan vücut parçaları bulundu. Yetkililer, bunların ikinci parçalanmış cesedin parçaları olup olmadığını araştırıyor. Toluca'nın, Meksika Eyaleti'nin başkenti olan belediye başkanı, halka sükunet çağrısında bulundu.

"Suç meselesi hepimizi ilgilendirir ve hepimiz bu durumla mücadele etmeliyiz," dedi Belediye Başkanı Raymundo Martinez Carbajal.

Meksika'da kartel çatışması: Şehrin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulundu

Familia Michoacana, yıllardır eyaletteki kırsal bölgeleri kontrol ediyor, ancak şimdi eyalet başkentini ele geçirmeye çalışıyor olabilir.

Geçen hafta, Toluca'nın bir başka banliyösünde tehditkar afişler bulundu ve bunlar da Familia Michoacana tarafından imzalanmıştı. Çete, 2000'lerin başında komşu Michoacan eyaletinde kuruldu ve ana vatanından büyük ölçüde kovulmuş olmasına rağmen, Meksika Eyaleti ve komşu Guerrero eyaletinde yeni bir yaşama başladı.

Familia Michoacana, Meksika Eyaleti'ndeki polise ve Guerrero'daki yerel halka acımasız ve kanlı saldırılar düzenlemesiyle tanınıyor.

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Son Dakika Dünya Meksika'da kartel çatışması: Şehrin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulundu - Son Dakika


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