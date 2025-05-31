Meksika\'da Kayıp Müzik Grubu Ölü Bulundu

MEKSİKA'da, 25 Mayıs'tan beri kayıp olan Grupo Fugitivo müzik grubunun 5 üyesi, ormanda ölü bulundu.
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, geçen pazar gününden beri kayıp olan Grupo Fugitivo müzik grubunun 5 üyesinin ormanda cansız bedenleri bulundu. Yaşları 20 ila 40 arasında değişen müzisyenlerin Reynosa kentinde kayboldukları bildirilmişti.
Tamaulipas Eyaleti Başsavcısı Irving Barrios Mojica, müzisyenlerin ölümüyle ilgili olarak uyuşturucu karteli üyesi 9 kişinin cinayet şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.
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