Meksika\'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın

MEKSİKA'da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Eyalet hükümeti, yangının sebebi hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Yerel yönetim ise yangında hayatını kaybedenlerin cenaze masraflarını ödeyeceklerini belirterek, "Bağımlılıklarından kurtulmaya çalışırken ölen kişilerin aileleri ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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