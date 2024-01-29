 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü

Meksika'nın Benito Juárez Uluslararası Havalimanı'nda uçak rötarına sinirlenen bir yolcu, acil çıkış kapısından çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Uçakta uzun süre havasız kalmaktan dolayı duruma tepki gösteren diğer yolcular, acil çıkış kapısını açan yolcunun eylemini destekledi. İsyankar yolcu ise polis tarafından gözaltına alındı.

Uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü
29.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:05
Abone Ol

Meksika'nın Benito Juárez Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan dört saatlik uçak rötarına sinirlenen bir yolcu, acil çıkış kapısından çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Polis tarafından gözaltına alınan yolcuya diğer yolcular destek verdi. Uçakta uzun süre havasız kalmaktan dolayı duruma tepki gösteren diğer yolcular, acil çıkış kapısını açan yolcunun eylemini destekleyerek polise ve hava yolu yetkililerine tepki gösterdi.

Meksika'da uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü


UÇAĞIN ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇIP KANAT ÜZERİNE ÇIKTI

Olay Benito Juárez Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. Uçağın dört saat rötar yapmasına sinirlenen bir yolcu, uçağın acil çıkış kapısından çıkarak kanadın üzerinde yürüdü. Saatlerce uçağın içinde bekleyen diğer yolcular polis tarafından gözaltına alınan adama hayatlarını kurtardığı gerekçesi ile teşekkür etti.

Meksika'da uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü


DİĞER YOLCULAR DESTEK VERDİ

Acil çıkış kapısını açan yolcu, uçağa gelen polisler tarafından gözaltına aldı. Gecikme nedeniyle uzun süre boyunca uçakta havasız bir şekilde kalan yolcular, adamın bu hareketi ile hayatlarının kurtulduğunu söyleyerek polisin gözaltı işlemine tepki gösterdi. Yolcular adama olan desteklerini el yazısıyla beyanname yazarak belirtti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Sonora, Havacılık, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü - Son Dakika


17:41
Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde netlik kazanacak Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde netlik kazanacak
17:14
Geçen yıl Fenerbahçe'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı Geçen yıl Fenerbahçe'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı
17:11
Hastanede hasta kaydı yapılması gereken bilgisayarda oyun oynandı Hastanede hasta kaydı yapılması gereken bilgisayarda oyun oynandı
17:02
Uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü Uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü
17:01
CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı düşünüyor CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı düşünüyor
16:57
Rize'de CHP'den aday gösterilen esnaf isyan etti: 'AK Partiliyim' Rize'de CHP'den aday gösterilen esnaf isyan etti: "AK Partiliyim"
16:36
Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde göreve başlıyor Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde göreve başlıyor
16:28
Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti

Son Dakika
17:41 Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde netlik kazanacak
17:14 Geçen yıl Fenerbahçe'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı
17:11 Hastanede hasta kaydı yapılması gereken bilgisayarda oyun oynandı
17:02 Meksika'da Uçak Rötarına Sinirlenen Yolcu Uçağın Kanadında Yürüdü
17:01 CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı düşünüyor
16:57 Rize'de CHP'den aday gösterilen esnaf isyan etti: "AK Partiliyim"
16:36 Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde göreve başlıyor
16:28 Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti
16:26 Türk Silahlı Kuvvetleri Ortadoğu ve Dünya Sıralamasında Lider Konumda
16:15 Kilise saldırısında hayatını kaybeden Tuncer Cihan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 17:50:09. #1.11#
SON DAKİKA: Uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement