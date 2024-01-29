Uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü

Meksika'nın Benito Juárez Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan dört saatlik uçak rötarına sinirlenen bir yolcu, acil çıkış kapısından çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Polis tarafından gözaltına alınan yolcuya diğer yolcular destek verdi. Uçakta uzun süre havasız kalmaktan dolayı duruma tepki gösteren diğer yolcular, acil çıkış kapısını açan yolcunun eylemini destekleyerek polise ve hava yolu yetkililerine tepki gösterdi.





UÇAĞIN ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇIP KANAT ÜZERİNE ÇIKTI

Olay Benito Juárez Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. Uçağın dört saat rötar yapmasına sinirlenen bir yolcu, uçağın acil çıkış kapısından çıkarak kanadın üzerinde yürüdü. Saatlerce uçağın içinde bekleyen diğer yolcular polis tarafından gözaltına alınan adama hayatlarını kurtardığı gerekçesi ile teşekkür etti.





DİĞER YOLCULAR DESTEK VERDİ

Acil çıkış kapısını açan yolcu, uçağa gelen polisler tarafından gözaltına aldı. Gecikme nedeniyle uzun süre boyunca uçakta havasız bir şekilde kalan yolcular, adamın bu hareketi ile hayatlarının kurtulduğunu söyleyerek polisin gözaltı işlemine tepki gösterdi. Yolcular adama olan desteklerini el yazısıyla beyanname yazarak belirtti.