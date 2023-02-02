Meksika iç savaşı andıran görüntüler! Belediye başkanını kaçıran halk, yetkileri yakarak öldürmekle tehdit ediyor - Son Dakika
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Meksika iç savaşı andıran görüntüler! Belediye başkanını kaçıran halk, yetkileri yakarak öldürmekle tehdit ediyor

02.02.2023 10:22

Meksika'da yerel yönetimi protesto eden halk, belediye başkanı ile birlikte bazı yerel yöneticileri rehin aldı. Yöneticilerin istifasını isteyen göstericiler, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti. Servis edilen görüntülerde yaşanan karmaşa ve kaos gözler önüne seriliyor.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Tepeyahualco şehrinde bölgede çıkan orman yangınına belediye yetkililerinin yeteri kadar müdahale etmedikleri gerekçesiyle yaklaşık 100 kişilik bir grup protesto düzenledi. Belediye binası önünde toplanan protestocular, bölgede büyük bir alanda tahribata neden olan yangına uzun süre müdahale edilmediğini ifade ederek, yetkililerden açıklama talep etti.

HEM BAŞKANI HEM ÜYELERİ KAÇIRDILAR

Saatler sonra Tepeyahualco Belediye Başkanı Monica Martinez ile bazı belediye meclis üyeleri belediye binasına gelerek protestocularla buluştu. Yetkililerin halkla yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamayınca protestocular arasından 30 kişilik bir grup Belediye Başkanı Monica Martinez ile belediye meclis üyelerini kaçırdı.

YAKARAK ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER

Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti.

OPERASYON DÜZENLENECEK

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Roberto Gomez yaptığı açıklamada, Puebla eyalet polisinin Tepeyahualco şehrine bir operasyon düzenleyeceğini ve kaçırılan yetkililerin kurtarılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Meksika'da ortalık yangın yeri! Halk belediye başkanını kaçırdı, yakmakla tehdit ediyorlar Meksika'da ortalık yangın yeri! Halk belediye başkanını kaçırdı, yakmakla tehdit ediyorlar Meksika'da orman yangınlarını protesto eden halk, belediye başkanını kaçırdı! İstekleri kabul edilmezse yakarak öldürecekler Meksika'da orman yangınlarını protesto eden halk, belediye başkanını kaçırdı! İstekleri kabul edilmezse yakarak öldürecekler

Puebla, Sonora, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika iç savaşı andıran görüntüler! Belediye başkanını kaçıran halk, yetkileri yakarak öldürmekle tehdit ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika iç savaşı andıran görüntüler! Belediye başkanını kaçıran halk, yetkileri yakarak öldürmekle tehdit ediyor - Son Dakika
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