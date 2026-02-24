Meksika Savunma Bakanı: Kartellerden ele geçirilen silahların yüzde 80'i ABD menşeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika Savunma Bakanı: Kartellerden ele geçirilen silahların yüzde 80'i ABD menşeli

Haberin Videosunu İzleyin
Meksika Savunma Bakanı: Kartellerden ele geçirilen silahların yüzde 80\'i ABD menşeli
24.02.2026 08:40  Güncelleme: 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meksika Savunma Bakanı: Kartellerden ele geçirilen silahların yüzde 80\'i ABD menşeli
Haber Videosu

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, kartellere yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahların yaklaşık yüzde 80'inin ABD menşeli olduğunu açıkladı; açıklama, silah kaçakçılığı ve sınır ötesi güvenlik iş birliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, ülke genelinde yürütülen uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ele geçirilen ateşli silahların büyük çoğunluğunun ABD kaynaklı olduğunu açıkladı. Bakan Trevilla'nın verdiği son verilere göre, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetimi döneminde güvenlik güçlerinin ele geçirdiği yaklaşık 18 bin uzun ve kısa namlulu silahın yaklaşık yüzde 78–80'inin ABD menşeli olduğu kaydedildi.

"YASA DIŞI YOLLARLA ÜLKEYE SOKULDU"

Açıklamada, bu silahların çoğunun yasa dışı yollarla ABD'den Meksika'ya sokulduğu ve organize suç örgütlerinin askeri ve yarı otomatik nitelikteki bu silahları günlük operasyonlarında kullandığı belirtildi. Özellikle 50 kalibrelik Barrett tipi tüfekler gibi yüksek güçlü silahların karteller tarafından yaygın şekilde ele geçirildiği ve baskınlarda polis ile sivillere karşı kullanıldığına dikkat çekildi.

KAYGILAR ARTIYOR

Resmî verilere göre, 2024 sonundan bu yana ele geçirilen silahlar arasında yüksek kapasiteli uzun namlulu silahlar, makineli tüfekler ve piyade çapında ağır donanımlar yer alıyor. Bu durum, güvenlik güçlerinin silah tedarik zincirine dair kaygılarını artırırken, silah kaçakçılığına karşı sınır ötesi işbirliğinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

ABD'DEKİ ÖZEL SİLAH MAĞAZALARINDAN GELİYOR

Uzmanlar, ABD'deki silah tedarik yasalarının Meksika'daki suç örgütlerinin eline bu kadar çok silah geçmesinde önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bu silahların büyük kısmının, ABD'deki özel silah mağazalarından ve gözetimsiz satış kanallarından yasa dışı şekilde güney sınırına taşındığına yönelik daha önce yapılan analizler bulunuyor.

Meksika hükümeti, uzun süredir ABD ile silah kaçakçılığına karşı ortak stratejiler geliştirilmesi çağrısında bulunuyor. Yetkililer, hem sınır güvenliğinin arttırılmasını hem de ABD tarafındaki tedarik zincirine yönelik denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyor.

Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika Savunma Bakanı: Kartellerden ele geçirilen silahların yüzde 80'i ABD menşeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır AK Parti'den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
Nur Sürer’den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz Nur Sürer'den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para
’’Punch’ın annesi’’ Türkiye’de satışa çıkarıldı İşte almak isteyenin ödeyeceği para ''Punch'ın annesi'' Türkiye'de satışa çıkarıldı! İşte almak isteyenin ödeyeceği para

08:05
Yalova’da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
07:45
Türkiye’nin en zengin kadını değişti 700 milyon dolarlık kayıp
Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp
07:41
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
07:22
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
06:39
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
06:11
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
03:43
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 08:54:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Meksika Savunma Bakanı: Kartellerden ele geçirilen silahların yüzde 80'i ABD menşeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.