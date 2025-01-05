Melbourne Havalimanı'nda Uçak Yangını: ETIHAD AIRWAYS İniş Takımları Alev Aldı - Son Dakika
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Dünya

Melbourne Havalimanı'nda Uçak Yangını: ETIHAD AIRWAYS İniş Takımları Alev Aldı

Melbourne Havalimanı\'nda Uçak Yangını: ETIHAD AIRWAYS İniş Takımları Alev Aldı

Avustralya'nın Melbourne Havalimanı'nda Etihad Airways'in EY461 sefer sayılı Boeing 787 uçağının iniş takımları kalkış sırasında yangın çıkardı. Olay nedeniyle 271 yolcu otobüslerle tahliye edildi ve havalimanında gecikmeler yaşandı. Şirket özür dileyerek yolcu güvenliğine vurgu yaptı.

05.01.2025 18:14  Güncelleme: 18:15
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AVUSTRALYA'daki Melbourne Havalimanı'nda EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağın kalkış sırasında iniş takımları alev aldı.

Melbourne Havalimanı'nda, Etihad Airways'in Abu Dabi'ye gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağının iniş takımlarının alev aldığı ve lastiklerinin patladığı bildirildi.

Melbourne Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, olayın kalkış ve varışlarda gecikmelere neden olduğu fakat havacılık kurtarma ve itfaiye servislerinin hızla müdahale ettiği belirtildi. Uçaktaki 271 yolcu otobüslerle terminale götürülürken, pistte onarım çalışmalarına başlandı.

Etihad Airways, yaşanan rahatsızlık nedeniyle özür dileyerek, yolcular ile mürettebatın güvenliğinin ve konforunun öncelikleri olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Melbourne Havalimanı'nda Uçak Yangını: ETIHAD AIRWAYS İniş Takımları Alev Aldı - Son Dakika

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