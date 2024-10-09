Meloni'den Deepfake Davası: Kadına Şiddet - Son Dakika
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Meloni'den Deepfake Davası: Kadına Şiddet

Meloni\'den Deepfake Davası: Kadına Şiddet

İtalya Başbakanı Meloni, yüzünün porno videolarına montajlandığını belirterek mücadele edeceğini söyledi.

09.10.2024 12:57
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yüzünün porno videolarına montajlanmasıyla ilgili davada dün ifade verdi ve bunun kadına karşı şiddet teşkil ettiğini söyledi.

Meloni sanıklardan 100 bin euro tazminat talep ediyor ve tazminatı kadına şiddetle mücadele fonuna bağışlayacağını söylüyor.

Deepfake yöntemiyle üretilen videolar 2020’de ABD merkezli bir porno sitesine yüklenmişti. O dönem muhalefette olan Meloni’nin yüzünün oyunculara montajlandığı videoların kaldırılana kadar milyonlarca kez izlendiği tespit edildi.

Videoyu yükleyen kişinin takma adından yola çıkılarak yapılan incelemeler sonunda İtalya’nın Sardinya adasında yaşayan 40 yaşındaki Alessio Scurosu ve 73 yaşındaki babası Roberto Scurosu hakkında soruşturma açıldı.

Alessio Scurosu’nun ürettiği videoları babası Roberto Scurosu’nun adına kayıtlı hattan siteye yüklediği iddia ediliyor. 73 yaşındaki babanın davası ayrılarak hakkında denetimli serbestlik ve dört ay kamu hizmeti kararı verildi.

Alessio Scurosu’nun “karalama” suçuyla yargılandığı dava ise Sardinya adasının Sassari kentinde dün devam etti. Başbakan Meloni dünkü duruşmaya Roma’dan video bağlantısıyla katılarak ifade verdi.

'Bize bu suçlara ilişkin cezaları gözden geçirme fırsatı verdiniz'

İtalya basınındaki haberlere göre Meloni, “Bu, kadına yönelik şiddetin bir biçimidir" dedi ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Scurosu’nun avukatının çok sayıda ünlü kişinin başına benzer vakaların geldiğini söyleyerek savunma yapması üzerine ise Meloni, "Bunu söylediğiniz için teşekkür ederim. Bize bu suçlara ilişkin cezaları gözden geçirme fırsatı verdiniz” diye karşılık verdi.

Başbakan, yapay zeka ile neyin doğru olup olmadığını anlamanın imkansız hale geleceğini vurguladı ve “Bireysel sorumluluktan yola çıkmalıyız” diye ekledi.

Tedbir alınmazsa ileride “çocukların bu durumlarda bulunacağını” belirten Meloni, “Bu yüzden de bu savaşı vermeyi sorumluluğum olarak görüyorum. Muhtemelen daha sert yasalara ihtiyaç olacak” dedi.

Dava, tanıkların dinlenmesi için 12 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

Başbakanın avukatı Maria Giulia Marongiu, davayı kazanırlarsa Meloni’nin tazminatı, İçişleri Bakanlığı’nın şiddet mağduru kadınlara yönelik fonuna bağışlayacağını açıklamıştı.

Marongiu davanın, “taciz mağduru tüm kadınlara ihbar etmekten korkmamaları için bir mesaj olmasını” umduklarını da söylemişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Meloni'den Deepfake Davası: Kadına Şiddet - Son Dakika

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