Mercedes-Benz Almanya\'daki tüm yeni fabrika yatırımlarını geçici olarak durdurdu

Haber: İlhan Baba

(DÜSSELDORF) – Mercedes-Benz, Almanya'daki fabrikalarına yönelik tüm yeni yatırımları geçici olarak durdurdu. Maliyet düşürme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bazı tesislerin kapatılması ve üretimin yurt dışına taşınması ihtimali de gündeme geldi.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Almanya'daki tesislerine yönelik yeni yatırımlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirket yönetimi ile çalışan temsilcileri arasında aylardır devam eden maliyet düşürme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, Almanya'daki fabrikaların geleceğini de belirsizliğe sürükledi.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Mercedes-Benz yönetimi, Almanya'daki üretim tesislerine yönelik yeni yatırımları şimdilik askıya aldı. Şirket ayrıca bazı fabrikaların kapatılması ve üretimin yurt dışına taşınması ihtimalini de değerlendiriyor.

Mercedes-Benz Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe açıklamasında, Almanya'daki tesislere yönelik tüm yeni yatırımların durdurulması konusunda yönetim kurulunun ortak karar aldığını açıkladı. Schiebe, "Yönetim kurulu olarak Almanya'daki tesislere yapılacak tüm yeni yatırımları durdurmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Şirket yönetimi ile çalışan temsilcileri arasında Almanya'daki işçilik maliyetlerinin düşürülmesine yönelik görüşmeler aylardır devam ediyor. Ancak taraflar henüz ortak bir çözüm üzerinde anlaşabilmiş değil.

Mercedes-Benz İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger ise görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını belirterek Almanya'daki tesislerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin somutlaştırılacağını açıkladı.

Seeger, "Yoğun görüşmelere rağmen şu ana kadar bir çözüm yolu ortaya çıkmış değil. Bu nedenle Almanya'da hangi tesisleri karşılayabileceğimizi artık somut ve ayrıntılı biçimde incelemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yatırımların durdurulması, Mercedes-Benz'in Almanya'daki üretim yapılanmasında önemli değişikliklerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Görüşmelerden sonuç alınamaması halinde bazı fabrikaların kapatılması ve üretimin daha düşük maliyetli ülkelere taşınması ihtimali güçlenebilir.

Şirketin Almanya'daki hangi tesisleri etkileyecek bir karar alacağı ve mevcut istihdamın nasıl şekilleneceği ise henüz netlik kazanmadı.