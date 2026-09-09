Merkel: AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi 'şok edici' ve bir gerileme - Son Dakika
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Merkel: AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi 'şok edici' ve bir gerileme

Merkel: AfD\'nin Saksonya-Anhalt zaferi \'şok edici\' ve bir gerileme
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimindeki başarısını "şok edici" olarak nitelendirdi. Kendi partisi CDU'nun beklentilerin altında kaldığını belirten Merkel, seçmenlerin gerçekler yerine duygulara göre hareket etmesinin "medeniyetsel gerilemeye" yol açabileceği uyarısında bulundu.

(ANKARA) - Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısını "şok edici" olarak nitelendirerek, seçmenlerin gerçeklerden ziyade duygularına göre hareket etmesinin "medeniyetsel gerilemeye" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı olarak 2005-2021 yıllarında görev yapan Merkel, Köln'de düzenlenen Deutsche Telekom'un Digital X Fuarı'na katıldı. Merkel, 7 Eylül Pazar günü yapılan Saksonya-Anhalt eyalet seçimi sonuçlarının "basitçe şok edici" olduğunu söyledi. AfD'nin seçimlerde güçlü bir sonuç elde etmesinin beklendiğini ancak partinin beklentilerin biraz üzerinde oy aldığını belirten Merkel, kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ise beklentilerin altında kaldığını ifade etti.

Merkel, eski Doğu Almanya'nın eyaletlerinden ve kendisinin de büyüdüğü Saksonya-Anhalt'taki seçim sonucuna ilişkin, "Bir CDU üyesi olarak yüreğim sızlıyor. Bu, yaşadığımız modern Alman tarihinde gerçek bir kırılma" dedi. Merkel, siyasetçilerin iletişim stratejilerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, vatandaşlara farklı yöntemlerle "bireysel olarak ulaşmanın" siyasette giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

"DUYGULARIN GERÇEKLERİN ÖNÜNE GEÇMESİ GERİLEME OLUR"

Merkel, seçmenlerin gerçeklere daha az, kendi duygularına ise daha fazla önem vermesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, Saksonya-Anhalt'ta işsizlik oranlarının düştüğünü ve bireysel refah düzeylerinin yükseldiğini belirtti. Merkel, bu verilerin doğru olmasına rağmen AfD'nin önde gelen adayı Ulrich Siegmund'un "Belki öyle ama öyle hissettirmiyor" şeklindeki yaklaşımını örnek gösterdi.

Bu tür tutumların toplumun geneline hakim olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Aydınlanmanın en büyük ilerlemesi, insanların çoğunluğunun gerçekler konusunda anlaşabilmesiydi" dedi. Merkel, duyguların gerçeklerin önüne geçmesi halinde bunun "medeniyetsel bir gerileme" anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Angela Merkel, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Merkel: AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi 'şok edici' ve bir gerileme - Son Dakika

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