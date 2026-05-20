Merkel, Avrupa Liyakat Nişanı ile Onurlandırıldı

20.05.2026 02:08
Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin verdiği 'Avrupa Liyakat Nişanı' ile ödüllendirildi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin ilk kez verdiği "Avrupa Liyakat Nişanı"na layık görüldü. Strasbourg'daki törende konuşan Merkel, Avrupa'da demokrasi, barış ve temel hakların korunması için daha fazla çaba çağrısı yaptı.

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB)'nin ilk kez verdiği en yüksek "Avrupa Liyakat Nişanı" ile onurlandırıldı. Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törende konuşan Merkel, Avrupa'da "barış, refah ve demokrasiyi" korumak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel konuşmasında, Avrupa Birliği'nin vatandaşlarına verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, özellikle demokrasi ve temel hakların korunmasının önemine dikkat çekti. Dijital platformlar ve yapay zeka alanındaki mevcut AB düzenlemelerinin korunmasını isteyen Merkel, "Yalanların cezasız kalacağına inanılması demokrasinin temelini zedeler" ifadelerini kullandı.

Ödül alan isimler arasında, eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy de yer aldı.

Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber, Merkel için "O, Avrupa'nın büyük liderlerinden biri" dedi. Weber, Merkel'in Euro krizi ve Yunanistan'a yönelik yardım süreçlerinde önemli rol oynadığını belirtirken, Avrupa'nın dış ve güvenlik politikalarında reformların geciktirilmiş olmasını da eleştirdi.

Törende ayrıca Moldova Başbakanı Maia Sandu da ödül alan isimler arasında yer aldı. Sandu, ödülün Moldova halkına ait olduğunu belirterek, ülkesinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Ödül verilen diğer isimler arasında Avusturya'nın eski Başbakanı Wolfgang Schüssel, Ukraynalı insan hakları savunucusu Oleksandra Matviichuk, İrlandalı müzik grubu U2 ve basketbol yıldızı Giannis Antetokounmpo da bulunuyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise törende yaptığı konuşmada, nişanın Avrupa değerlerini savunan kişilere verilen bir teşekkür niteliği taşıdığını söyledi.

Kaynak: ANKA

